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سفير مصر فى ألمانيا يتفقد الجناح المصرى بمعرض برلين للمنتجات الحرفية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:04 ص
سفير مصر فى ألمانيا يتفقد الجناح المصرى بمعرض برلين للمنتجات الحرفية سفير مصر فى ألمانيا يتفقد الجناح المصرى بمعرض برلين للمنتجات الحرفية
كتب محمد الجالى
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شارك الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا، أمس الأربعاء، فى افتتاح أعمال معرض بازار برلين الذى يعد أكبر معرض سنوى فى العالم للمنتجات الحرفية واليدوية، حيث تشارك فيه مصر بعدد من العارضين بأرض المعارض فى العاصمة برلين. 
 
 
وتفقد السفير عبد العاطى خلال جولته الجناح المصرى الذى ضم عدد من العارضين الذين قدموا من مصر لعرض منتجاتهم ومعروضاتهم من المصنوعات الحرفية والمشغولات اليدوية المتميزة خاصة من المنتجات الصوفية والمنسوجات والأكلمة والسجاد ومنتجات خان الخليلي والتى عكست جودة وتنافسية المنتجات المصرية. 
 
 
وتحدث السفير عبد العاطى خلال الحدث مع عدد من العارضين المصريين واستمع إلى آرائهم حول المعرض وسبل تعظيم المشاركة والاستفادة المصرية منه. 
 
 
واكد عبد العاطى خلال تواجده برفقة مي خيري مسئولة غرفة التجارة الألمانية فى القاهرة والتى تتولى تنظيم المشاركة المصرية فى المعارض التى تقام داخل ألمانيا، على أهمية تعظيم المشاركة المصرية فى معرض بازار برلين كونها فرصة لمزيد من النفاذ للمنتجات المصرية داخل السوق الألمانى وأثنى على جودة تلك المنتجات ومناسبتها للذوق الألمانى، مشيرا إلى أهمية المشاركة فى مثل هذه المعارض فى الترويج لمصر تجاريا واقتصاديا وسياحيا.
 
وشدد السفير المصرى على الأهمية البالغة للمشاركة فى المعارض التى تقام سنويا فى ألمانيا والتى تعد مركز المعارض الكبرى فى العالم بمختلف القطاعات الغذائية والصناعية والطبية والسياحية واليدوية، منوها بقرب تنظيم معرض فروت لوجستيكا أكبر معارض العالم للخضر والفاكهة والذى يليه بورصة برلين للسياحة التى تعد أكبر معرض للسياحة فى العالم، وتشارك فيهما مصر بكثافة سنويا.
 
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