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زوج للمحكمة: مراتى حاولت خلعى 5 مرات وحبستنى 6 شهور بسبب رفع صوتى عليها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:00 ص
زوج للمحكمة: مراتى حاولت خلعى 5 مرات وحبستنى 6 شهور بسبب رفع صوتى عليها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها إثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، قائلاً: "زوجتى تتخذ من الخلع وسيلة لتهديدى وعندما ينشب بيننا أى خلاف تتوجه لمحكمة الأسرة وتطلب الطلاق، حتى وصلت عدد مرات طلبها لتسوية للحصول على حكم بخلعى 5 مرات".

 

وأضاف الزوج: "حظى التعيس أوقعنى مع زوجة لا تعرف الرحمة تعاقبنى بسبب رغبتها فى السيطرة على المنزل وفرض قوتها علىَّ حتى أخضع لأوامرها، لتستولى على كافة ممتلكاتى، وأنا عاجز عن التصدى لها من أجل طفلى وتهديد أسرتها بحرمانى من رؤيتهم نهائيًا حال الطلاق".

 

وتابع: تحملت إهانتها طوال 4 سنوات وقيامها بالحصول على حكم بسجنى 6 شهور فى دعوى تبديد عقابًا على رفع صوتى عليها وذهابها للمحكمة لتطليقى خلعًا أكثر من مرة، وموافقتى الرجوع لها مرة أخرى حافظًا على استقرار أسرتى".

 

ويتابع الزوج: عندما عدت للمنزل وجد أشقاءها يقيمون معها ورفضت إدخالى أو حتى منحى منقولاتى الشخصية، وتعدوا علىَّ بالضرب ما تسبب لى بعاهة جزئية وفق تقرير الطب الشرعى بسبب بلطجة أهل زوجتى .

 

وأضاف: فى كل خلاف كان ينتهى بى الحال فى الشارع بسبب كيد وجبروت زوجتى، ودعاوى نفقة وتبديد وحبس، ولا أجد حلاً غير محاولة كسب ودها وأهلها حتى يمنعوها من الذهاب بصفة دائمة لمحكمة الأسرة.

 

وتابع: قامت بتعنيفى وأهلها والتعدى علىَّ ضربًا ومحاولة إجبارى على التنازل عن شقتى بعقد رسمى فى حال رغبت فى الانفصال.

 

وأكمل الزوج: ذهبت لتشكونى وتهدد بحبسى فى قضايا تبديد ونفقة رغم أن المحكمة أثبت أنها استولت على كل ما أملكه، وفقير بشهادة رسمية بعد أن استولت على كل ممتلكاتى.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

طلقها بالتلاته... وفلسع.. من هذه الماساه.....وعوضك على الله

😎😑

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