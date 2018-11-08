رئيس مركز الداخلة يتفقد مدرستى موط الفكرية والصم وضعاف السمع

أجرى كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة زيارة لمدرستى موط الفكرية والصم وضعاف السمع بمدينة موط وذلك فى اطار متابعته المستمرة للعملية التعليمية بمركز الداخلة وقام رئيس المجلس بجولة داخل الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأكد رئيس المركز على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الطلاب، وكذلك توفير الأجواء المناسبة لهم للتحصيل الدراسى.

واستمع رئيس المركز من مدير مدرسة موط الفكرية إلى المعوقات التى تواجه المدرسة للعمل على حلها بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بموط ثم توجه إلى مدرسة الصم وضعاف السمع بمدينة موط، وقام بجولة داخل الفصول الدراسية.