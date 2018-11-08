جنيه واحد.. تراجع في سعر البرتقال البلدى اليوم الخميس

أسماء أمين

تراجع سعر البرتقال البلدى جنيها اليوم الخميس 8 نوفمبر، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى ما بين 2.5 -3.5 جنيه فى سوق العبور، وسعر كيلو البرتقال السكرى 4 جنيهات، وتراجع سعر اليوسفى جنيها ليصل ما بين 2 إلى 7 جنيهات.



وارتفع سعر كيلو التين البرشومى جنيها ليصل ما بين 7 -11 جنيها، وبلغ سعر العنب الأحمر ما بين 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها ما بين 4-5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى ما بين 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى ما بين 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3 إلى7 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها .