"تنمية المشروعات" يقدم 3 جوائز لشباب المبتكرين فى المعرض الدولى للابتكار

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعطى اهتماما خاصا بمشروعات ريادة الأعمال الابتكارية التى تعتمد على افكار جديدة ومتميزة، وأنه سيدعم أية فكرة أو مبادرة أو اختراع يكون له مردود اقتصادى على أرض الواقع ويتيح خدمة أو منتج قابل للتسويق والترويج.

وأشارت إلى أن الجهاز على استعداد دائم لتلقى أفكار شباب المخترعين ومساعدتهم من خلال الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز لتحويلها الى مشروعات ناجحة بناء على القواعد المعمول بها بالجهاز.

جاء ذلك فى اطار مشاركتها فى افتتاح معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والذى يقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في(8 - 9 نوفمبر 2018) والذى افتتحه كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى بحضور لفيف من السادة رؤساء الجامعات .

ويهدف المعرض لعرض ابتكارات شباب المخترعين المصريين وعقد ندوات تثقيفية لتشجيع الشباب على الابتكار والاهتمام بتفعيل التكنولوجيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت نيفين جامع إن الجهاز يسعى دائماً الى ايجاد بيئة محفزة للمبتكرين والمخترعين لاحتضان هذه الافكار حتى تصل لمرحلة التطبيق، وان هذا المعرض فرصة لترويج الابتكارات والمشروعات البحثية من خلال التقاء جميع الاطراف الداعمة والمعنية كرجال الصناعة وجهات التمويل وجهات تنمية ودعم الاعمال، وان الجهاز بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى يقدموا الدعم المادى والمعرفى للمبتكر ورائد العمل حتى يصل لمرحلة التطبيق والتنفيذ. هذا بالإضافة الى التعاون مع منظمة العمل الدولية والحكومة الكندية فى اتاحة تدريب مستمر ومتواصل للألاف من الشباب على برامج ولد فكرة وكيف تبدأ مشروعك بالإضافة الى برامج ريادة الاعمال الخاصة بالمرأة.

وتابعت أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التعليم العالى حيث يتم التنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بأهمية المشروعات وتشجيع الشباب على الدخول فى مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الاعمال وتأهيلهم لأقامه وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

وأعلنت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم 3 جوائز يتم منحها لأفضل مشروع تخرج قابل للتطبيق –وأفضل شركة ناشئة وافضل فكرة لمشروع صغير.

والجائزة عبارة عن خدمات يحتاجها صاحب الجائزة فى مجالات تخدم مشروعه سواء (تدريب إدارى/ فنى - الاشتراك فى المعارض - المساهمة فى عمل النموذج الاولى للمنتج – خدمات مالية لدى الجهاز أو لدى الغير، بالإضافة الى الخدمات المتنوعة التى يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة.

ومن ناحية أخرى ألقت نيفين جامع الضوء على انجازات الجهاز خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2018 حيث قام بضخ نحو 4.1 مليار جنيه لتمويل حوالى 189 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر اتاحت 299 ألف فرصة عمل، بالإضافة الى منح بإجمالى تمويل 23 مليون جنيه لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 138 الف يومية عمل.

هذا ويشارك الجهاز بجناح يعرض فيه الانشطة والخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها لدعم وتنمية مجال ريادة الاعمال وتشجيع فكر العمل الحر وروح الابتكار والابداع لدى الشباب وتمكينهم من اقامة مشروعات خاصة بهم بالإضافة الى عرض عدد من منتجات المشروعات الابتكارية الممولة من الجهاز ومنها ( جهاز خفض استهلاك الكهرباء بأجهزة التكييف والتبريد، استخدام اوراق النباتات لتصنيع خامة تشبه الجلد يصنع منها منتجات استهلاكية مختلفة، تصنيع وحدات تحكم الكترونية لمعدات المصانع، تصنيع تركيبة كيماوية للدهانات تجعلها مضادة للبكتريا، تصنيع مراكب تسير بالطاقة الشمسية واجهزة تنقية المياه، بتصنيع جهاز تنظيف الكربون.

الجدير بالذكر ان المعرض يشارك فيه العديد من الجهات التى تهتم بتطوير العلوم والتكنولوجيا مثل مراكز البحوث، الجامعات والمعاهد والجمعيات التكنولوجية وضيف شرف المعرض دولة جنوب افريقيا.