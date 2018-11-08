تكريم العشر مراكز الأولى فى مهرجان الخيول العربية الأول بمحافظة المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن مصطفى بسيونى الراعى الرسمى لمهرجان الخيول العربية والمقام للمرة الأولى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم تكريم العشر مراكز الأولى الفائزة فى المهرجان.

وأضاف بسيونى أن الغرض من تنظيم المهرجان بمحافظة المنوفية، لأن المحافظة لديها خيول عربية أصلية بمختلف قرى ومدن المحافظة وتعد من أفضل الخيول على مستوى الجمهورية.

وأشار أنه يتم تكريم أصحاب الخيول الفائزة بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتورة سوسن كايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية.