بوينج تحذر من مشكلة بطائراتها 737 ماكس 8 بعد حادث الطائرة الإندونيسية

أصدرت شركة بوينج للطائرات، الأربعاء، نشرة لشركات الطيران حول العالم تحذر من قراءات خاطئة لبرنامج التحكم بالطيران على طائراتها، وذلك بعد تحطم طائرة تابعة للشركة لايون إير الإندونيسية وسقوطها فى البحر بعد إقلاعها من جاكرتا، مما أسفر عن مصرع ركابها وعددهم 189 شخص.

وقالت بوينج التى تساعد فى التحقيق لمعرفة أسباب سقوط طائرتها طراز 737 ماكس 8 فى 29 أكتوبر الماضى، إنها أصدرت النشرة كجزء من إجراءاتها المعتادة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمس، الأربعاء، إخطارا للطوارئ لجميع مشغلى طائرات بوينج 737 ماكس 8 و9 وحذرت الخطوط الجوية من أن مدخلات أجهزة الاستشعار الخاطئة مثل تلك التى ظهرت فى إندونيسيا يمكن أن تجعل فريق الرحلة يواجه صعوبة فى التحكم بالطائرة، مما يمكن معه حدوث تأثير محتمل مع التضاريس.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نشرة بوينج تعد أول دليل على أن خطأ فى أنظمة الطائرات ربما سببت مشاكل لطائرة إير لايون التى أقلعت من جاكرتا، فعند الإقلاع تذبذب ارتفاع الطائرة بشكل كبير وزادت الطائرة من سرعتها قبل أن تغوص فى بحر جافا بعد 13 دقيقة.

وقالت مارى شيافو، المحامية المتخصصة فى شئون الطيران والتى عملت كمفتش عام فى وزارة النقل الأمريكية، إنه خطأ بسيط لكنها مميت. وأضافت إنها لا تستطيع حتى أن تتذكر عدد الحوادث التى عملت عليها والتى وقعت بعد تحليق الطائرة لأول مرة بعد الصيانة.