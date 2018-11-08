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الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:58 م
خالد صلاح
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بوتين يصل إلى أستانة للمشاركة فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:01 م
بوتين يصل إلى أستانة للمشاركة فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى بوتين
أستانة(أ ش أ)
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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانة، للمشاركة فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية فى نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وانطلقت -فى وقت سابق اليوم- أعمال قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" فى العاصمة الكازاخستانية أستانة، بمشاركة قادة بلدان المنظمة ووزراء الخارجية والدفاع والأمن.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى أسست عام 1992 تضم 6 دول، هى: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، طاجيكستان، أرمينيا، وقرغيزيا.

 


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