بوتين يصل إلى أستانة للمشاركة فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى

أستانة(أ ش أ)

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانة، للمشاركة فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية فى نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وانطلقت -فى وقت سابق اليوم- أعمال قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" فى العاصمة الكازاخستانية أستانة، بمشاركة قادة بلدان المنظمة ووزراء الخارجية والدفاع والأمن.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى أسست عام 1992 تضم 6 دول، هى: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، طاجيكستان، أرمينيا، وقرغيزيا.