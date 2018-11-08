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الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:34 م
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بعد ساعات من المجزرة.. 10 صور ترصد الحزن على أهالى ضحايا هجوم كاليفورنيا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:00 م
بعد ساعات من المجزرة.. 10 صور ترصد الحزن على أهالى ضحايا هجوم كاليفورنيا أهالى ضحايا حادث كاليفورنيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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خيم الحزن على ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس بعد حادث دموى أودى بحياة 12 شخصا وإصابة آخرين فى إطلاق نار على ملهى ليلى به ما يقرب من 130 شخصا.

وشارك عشرات المواطنين فى أمريكا اليوم فى وقفة تعبر عن الحزن الشديد على ضحايا الحادث.

فيما توصل المحققون إلى هوية منفذ الهجوم، وهو جندى سابق فى المارينز ويدعى إيان ديفيد لونج ويبلغ من العمر 28 عاماً، وذلك بعد تحريات مكثفة جرت بعد مقتله .

وعثرت الشرطة على مطلق النار مقتولا داخل الحانة فى بلدة ثَوسند أوكس الراقية فى لوس أنجلوس حيث كان ينظم حفل طلابيا،  ويُرجح أن الرجل انتحر.

و قال عدد من شهود العيان إن الملهى الليلى كان فيه بين 100 إلى 130 شخصا وقت وقوع الهجوم.

وعند سماع صوت إطلاق النار تدافع رواد الملهى الليلى ذعرا حتى داس بعضهم فوق بعض بينما أنقذ آخرون أنفسهم عبر القفز من النوافذ.

بينما اتجه أخرون للالتصاق بالحوائط حتى يبتعدون عن مرمى إطلاق النار.

ويرصد اليوم السابع أبرز 10 صور تبرز حزن الأهالى على ضحايا الحادث...

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