باكستان تؤكد أن المواطنة المتهمة بالتجديف مازالت على أراضيها

أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الخميس أن المسيحية آسيا بيبى التى تمت تبرئتها من تهمة التجديف وحكم الإعدام بعد 8 سنوات فى السجن، أطلق سراحها لكنها لا تزال فى باكستان بعد أن نقلت جوا خارج مدينة مولتان حيث كانت مسجونة.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل تقارير إعلامية ذكرت أن آسيا بيبى غادرت البلاد مؤكدا لوكالة فرانس برس "إنها لا تزال فى باكستان". وكان محاميها سيف الملوك قد أكد لوكالة فرانس برس فى رسالة نصية "أطلق سراحها" مضيفا "أُبلغت بأنها على طائرة لكن لا أحد يعلم أين وجهتها".

وتوعدت أحزاب إسلامية بالنزول إلى شوارع كراتشى فى وقت لاحق الخميس للاحتجاج على تبرئتها ومن المتوقع أن تكون التظاهرات حاشدة بعد الأنباء عن إطلاق سراحها.

وبعد احتجاجات منددة بقرار تبرئتها الاسبوع الماضى وقعت الحكومة اتفاقا مع الإسلاميين ينص على منعها من السفر وعدم الاعتراض على الطعن بالحكم فى المحكمة العليا. وقالت مصادر فى الاستخبارات لوكالة فرانس برس إن بيبى لم تغادر البلاد.