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انتحار مزارع شنقا بعد إقدام طليقته على الزواج فى البحيرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:11 ص
انتحار مزارع شنقا بعد إقدام طليقته على الزواج فى البحيرة انتحار-ارشيفية
فريق المحافظات
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أقدم مزارع على الانتحار بمركز الدلنجات بالبحيرة بعد مروره بأزمة نفسية لعلمه بشروع طليقته من الزواج مرة أخرى.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين قيام "هـ.أ" 38 سنة مزارع من قرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات بشنق نفسه داخل غرفة نومه لمرورة بأزمة نفسية مفاجئة.
 
وبسؤال والده قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بقيام نجله بشنق نفسه بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لعلمه بشروع طليقته بالزواج من آخر، حيث كان يرغب فى إعادتها إليه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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