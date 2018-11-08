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اليوم الحكم على سائق أتوبيس المدارس المتسبب فى إصابة 11 تلميذا بالرحاب

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم الحكم على سائق أتوبيس المدارس المتسبب فى إصابة 11 تلميذا بالرحاب انقلاب أتوبيس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، حكمها على سائق أتوبيس مدارس، بتهمة التسبب فى إصابة 11 تلميذا عقب انقلاب الأوتوبيس، بسبب إهماله، وقيادته بسرعة كبيرة، مع استمرار حبس المتهم.

ودفع محامى المتهم، بعدم وجود القصد الجنائى، وفجائية الحادث نتيجة وجود بقعة زيت بالطريق كما أثبتت التحريات، وعدم تعاطى المتهم لأى من المواد المخدرة، وفقا لتحليل المخدرات، كما دفع المحامى بعدم تقديم أى من أهالى التلاميذ ببلاغ ضد المتهم، كما دفع بسلامة السيارة الناقلة للتلاميذ وفقا لتقرير المهندس التقنى.

وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أوتوبيس مدرسة الكنانة، كذب ادعاء سائق الأتوبيس، أن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أى بقع زيت.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم "خالد م" سائق الأتوبيس، كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما تسبب فى انقلاب الأتوبيس وإصابة مشرفة ومدرسة و11 تلميذا.


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