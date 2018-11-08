النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم

كتب أحمد إسماعيل

استأنفت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل منهما، بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم.

وكان قد قرر المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها الفين جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.