"النقل" تنفي فرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباءً تُفيد بفرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السككالحديد سواء على المسافرين أو غير المسافرين, مُشددة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.