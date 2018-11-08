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"النقل" تنفي فرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:40 م
"النقل" تنفي فرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد قطار
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباءً تُفيد بفرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السككالحديد سواء على المسافرين أو غير المسافرين, مُشددة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

 

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم تفعيل قرار تحصيل قيمة "جنيه واحد" فقطكرسم انتظار بالمحطات لغير المسافرين، لافته إلىأن هذا القرار ليس بالجديد ومعمول به منذ عام2009، ويطبق على جموع المواطنين غير المسافرينوالمنتظرين على رصيف المحطات، مشيرةً إلى أنهسيتم توجيه إنفاق إيرادات "تذكرة الدخول" لصالح عملية صيانة وتطوير مرفق السكك الحديد.

 

 

 


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