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المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة فوراً من منصبه بعد فضيحة الغواصات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:35 م
المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة فوراً من منصبه بعد فضيحة الغواصات بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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طالبت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتقديم استقالته فوراً عقب اتهام محاميه الخاص دافيد شامرون رسمياً بالرشوة فى قضية الغواصات المعروفة إعلامياً بالقضية "3000" .

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم الخميس أن يائير لبيد رئيس حزب "يش عتيد" أحد أكبر أحزاب المعارضة طالب "نتنياهو" بتقديم استقالته على خلفية اتهام الشرطة لمحامية و5 من المقربين له بتهم الرشوة واستغلال النفوذ لتمرير صفقة الغواصات بين إسرائيل والمانيا .

 

وأضاف أن من يخون الثقة ويتلقى الرشاوى فعليه الاستقالة فوراً من منصبه ،داعياً إلى انتخابات برلمانية مبكرة يتمخض عنها تشكيل حكومة جديدة غير التى خانت الثقة.

 

يذكر  أن الشرطة الإسرائيلية أوصت اليوم الخميس بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامى رئيس الوزراء  دافيد شيمرون محامى نتنياهو الخاص وقريبه من درجة بعيدة يمثل أيضا الوكيل المحلى لشركة تيسين كورب للأنظمة البحرية صاحبة حق تصنيع الغواصات التى اشترتها تل أبيب من برلين.

 

 

 


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بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

قضية الغواصات

رشوة




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