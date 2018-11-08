المشدد 10 سنوات لعامل قتل جاره حرقا فى مشاجرة بروض الفرج

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المستشار مصطفى الكومي، وعضوية المستشارين عبد الغفار جاد الله، والمستشار علاء رؤوف، وسكرتارية مصطفى شوقي، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل، لاتهامه وآخرين بقتل جاره حرقًا بروض الفرج.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم "محمد.ش"، قام وآخرين بقتل المجني عليه "عبدالنبي ف"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية، فأعدوا "جركن بنزين" وتوجهوا لمسكنه وسكبوا عليه البنزين ثم أشعلوا النار به ما أدى لوفاته.

وكشف شقيق المجني عليه في التحقيقات أنه قبل الواقعة نشبت مشاجرة بين شقيقه والمتهم، وأنه شاهد المتهم وآخرين أثناء اقتحامهم منزل شقيقه وإشعالهم النار فيه ولم يتمكن من إنقاذه.