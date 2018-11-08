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الكهرباء: 1500 عامل وفنى يعملون داخل محطة الكريمات البخارية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:58 م
الكهرباء: 1500 عامل وفنى يعملون داخل محطة الكريمات البخارية محطة الكريمات - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس فتحى عبد الهادى نائب رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، أن محطة الكريمات البخارية لتوليد الكهرباء بقدرة 2754 ميجا وات كانت تمثل أكبر محطة فى مصر قبل افتتاح محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تبلغ قدرة كل واحدة منهم 4800 ميجا وات.

وأضاف عبد الهادى، لـ"اليوم السابع" أنه تم إنشاء أول وحدة بقدرة 1750 ميجا وات منذ عام 1997، لافتا إلى أن محطة الكريمات البخارية كان يمثل تعرضها لأى عطل فنى خطر كبير على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح عبد الهادى أن هناك 1500 عامل وفنى يعملون داخل محطة الكريمات البخارية، موضحا أن وزارة الكهرباء حريصة على الاهتمام بالعمال وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

الكريمات




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