الصين تؤكد أهمية تعميق التعاون مع كوبا

بكين(أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى وانغ يانغ أن الصين ستدعم بقوة تعميق التعاون مع كوبا، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد كوبا فى عزمها على استكشاف مسار تنموى يناسب ظروفها الوطنية الخاصة.

وقال يانغ- خلال لقائه بالرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل فى العاصمة بكين- أن البلدين بينهما علاقات جيدة كصديقين ورفيقين وشقيقين وأن الصين عازمة على التعاون مع كوبا، لتنفيذ التوافقات الرئيسة التى توصل إليها زعيما البلدين لتعزيز دفع العلاقات المشتركة.

وأضاف، أن المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى مستعد للحفاظ على التبادلات الودية مع الجانب الكوبى لكى يتواصل كل جانب منهما ويتعلم من خبرة الجانب الآخر فى حوكمة الدولة.

من جانبه، وجه رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل الشكر إلى الصين لدعمها طويل الأجل لكوبا، قائلًا: إن الغرض من زيارته هو مواصلة وتوطيد الصداقة التقليدية بين البلدين، وإنه يتطلع للتخطيط لتبادلات وتعاون ثنائى فى المستقبل مع الرئيس الصينى.