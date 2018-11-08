الصحة تعلن الانتهاء من 45 ألف و717 عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم ،الانتهاء من 45 ألف و717 عملية جراحية بدعم من البنك المركزى من أصل 66 ألف و 928 مريض من المسجلين على الموقع الإلكترونى والخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بدور البنك المركزى ودعمه للمبادرة، بمبلغ مليار و14 مليون جنيه، فضلا عن دعم شركة "اكاديما" بـ 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن هناك دعم من بيت الزكاة والصدقات ومؤسسة مجدى يعقوب، بلغ 125 مليون جنيه لعلاج أكثر من 3000 حالة، بما يؤكد على تكامل جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومستشفيات الجيش والشرطة للقضاء على جميع قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التى تم الانتهاء منها من ضمنها 868 حالة جراحة أورام، و2168 حالة عظام، و10 آلاف و207 رمد، و5 آلاف و391 عملية قلب مفتوح، و24 ألف و846 قسطرة قلبية، و1769 جراحة مخ وأعصاب، و350 زراعة قوقعة، و60 زراعة كبد، بالإضافة إلى 57 حالة زراعة كلى.

وأضاف مجاهد أن إجمالى عدد المستشفيات المشاركة فى قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكومى أجروا 29 ألف و232 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، و38 مستشفى جامعى، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاص، بالإضافى إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التى تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، حيث تقدم الخدمة العلاجية للمرضى على أعلى مستوى علاجى عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300، الذى يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.