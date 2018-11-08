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الشرطة الإسبانية تعتقل قناصا محترفا خطط لإغتيال رئيس الوزراء

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:53 م
الشرطة الإسبانية تعتقل قناصا محترفا خطط لإغتيال رئيس الوزراء الشرطة الإسبانية - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
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اعتقلت السلطات الإسبانية قناصا محترفا لديه ترسانة أسلحه فى منزله بمدينة تيراسا فى برشلونة، بعدما أعلن فى دردشة خاصة على تطبيق "واتس آب" عن نيته قتل رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، انتقاما منه لاستخراج رفات الدكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو.

واعتقلت قوات الشرطة الكتالونية حارس الأمن، وهو قناص محترف، يدعى مانويل إم إس (63 عاماً)، ولديه تاريخ مع المرض النفسى، قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما أوردته اليوم النسخة الإلكترونية لصحيفة "بابليكو" الإسبانية.

من جانبها، أكدت قوات "موسوس دى إسكادرا"، اليوم، اعتقال هذا الشخص، مشيرة إلى أنه "كان ينوى قتل رئيس الحكومة الإسبانية"، وأنها صادرت "ترسانة أسلحة فى منزله".

ويعد الرجل من خبراء إطلاق النار، وهو أفضل رام فى نادى الرماية الأوليمبى فى منطقة فاليز، حيث يمارس الرماية منذ سنوات عديدة.

وعندما أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها استخراج رفات فرانسيسكو فرانكو من وادى الشهداء، استشاط مانويل غضبا، وبدأ فى البحث عن شركاء لقتل سانشيز، فى مجموعة مغلقة على تطبيق "واتس آب".

يشار إلى أن المعتقل يتردد على بيئات يمينية متطرفة، لكنه لم يشارك فى أعمال عنف من قبل، لذلك لم يكن لديه سجل جنائى لدى الشرطة، ولم يكن مراقبا من قوات الأمن.

 


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