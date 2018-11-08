السبسى عن التغيير الوزارى: "أنا مش بوسطجى بين الحكومة والبرلمان"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، على حقه الدستورى فى الاعتراض على أى شخص فى الحكومة، متابعا:" أخبرت رئيس الحكومة بعدم موافقتى على التعديل الوزارى"، فرفضت بعض الأسماء التى رشحها يوسف الشاهد للحكومة".

وأضاف السبسى، فى مؤتمر صحفى، "وظيفة الرئيس تقتضى أن يكون فوق الخلافات ولست على خصام مع الحكومة أو البرلمان، مضيفا: "البعض يعتبر أن الرئيس لا وجود له فى الدستور، ولكن من أتى بى هو الدستور والشعب، فأنا وصلت إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، ولا توريث فى تونس".

وقال السبسي، إن البعض يعتبر رئيس الجمهورية "بوسطجى" بين الحكومة والمجلس، متابعًا: أنا مش بوسطجى مع احترامى للبوسطجية".

وفيما يتعلق بإقالة الحكومة، قال: الحكومة باقية ما دامت تتمتع بثقة البرلمان، وسأواصل ممارسة صلاحياتى كرئيس منتخب، فالديمقراطية لا تفرض ولكنها تمارس وتونس فى مرحلة انتقالية".