video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السبسى: سأظل أمارس صلاحياتى كرئيس منتخب للبلاد وليس لدى خصومة مع "الشاهد"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:44 م
السبسى: سأظل أمارس صلاحياتى كرئيس منتخب للبلاد وليس لدى خصومة مع "الشاهد" السبسى
إيمان حنا
إضافة تعليق

تصاعدت وتيرة الشد والجذب بين الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ورئيس وزرائه يوسف الشاهد، حيث تقدم الأخير بعدد من التعديلات الوزارية قوبلت بالرفض من السبسى ما جعل البعض يذهب بتأكيدات حول صراع محتدم بين رأسى السلطة وهو ما نفاه اليوم الرئيس التونسى مؤكدا فى تصريحات نقلها التليفزيون التونسى الرسمى:" ليس لدى أى خصوم مع الشاهد، والحكومة باقية طالما تتمتع بتأييد وثقة البرلمان وأؤكد أن مصير الحكومة سيظل بيد البرلمان".

وليس هذا فحسب، لكن تصريحات السبسى اليوم حملت رسائل عدة للحكومة والبرلمان والأحزاب المتصارعة لخصها فى عبارة مفادها: "سأواصل ممارسة صلاحياتى كرئيس منتخب للبلاد"، وأضاف السبسى أنه يتصرف وفقا للدستور الذى يحكم تونس .

وفى خطوة مفاجئة ووسط أزمة سياسية واقتصادية تكاد تعصف بالأخضر واليابس فى  تونس، كان الشاهد قد أعلن مؤخرا تعديلا لتركيبة حكومته شمل تغيير عشر وزارات وذلك بهدف ضخ دماء جديدة فى حكومته، لكن السبسى قابل هذه التعديلات بالرفض مما أظهر وجود صراع مشتعل بين رأسى السلطة التنفيذية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تصاعد الخلاف بين رأسى السلطة التنفيذية فى تونس.. يوسف الشاهد يعلن تغييرات وزارية مفاجأة.. الرئيس السبسى يرفض الوزراء الجدد.. و"نداء تونس": لم نعلم بها إلا من الـ"فيس بوك".. وتؤكد: "الإخوان" يهيمنون على الحكومة

تونس : السبسى يرفض التعديل الوزارى الذى أقره رئيس الحكومة

طلاق رسمى بين "نداء تونس" والإخوان.. الرئيس التونسى يؤكد إنهاء العلاقة مع "النهضة" ويكرر: ليس لى علاقة مع الغنوشى.. قايد السبسي: الإرهاب دخيل علينا ونجحنا فى التصدى له.. ويعلن: نرفض إقامة مراكز لجوء للمهاجرين

تونس

السبسى

الشاهد

حكومة تونس




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة