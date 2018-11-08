الزراعة تنفى وجود عمليات حقن للدواجن بالهرمونات من أجل زيادة الإنتاج الداجنى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بوجود عمليات حقن للدواجن بالهرمونات من أجل زيادة الإنتاج الداجني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم استخدام أية هرمونات لحقن الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مشيرة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعربين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين الدواجن البلدية للحفاظ على السلالة وراثيًا، لأنها تعد الأعلى في الإنتاج وتستخدم أعلافا قليلة، وكذلك بهدف إنتاج كميات أكثر، وذلك من خلال الأبحاث والتجارب، التي تقوم بها الوزارة على غرار ما يقوم به العالم في ذلك القطاع.