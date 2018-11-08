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التعليم تغلق مركزين للدروس لممارسة نشاط تعليمى لطلاب الثانوية دون ترخيص

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:04 ص
التعليم تغلق مركزين للدروس لممارسة نشاط تعليمى لطلاب الثانوية دون ترخيص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قرر أعضاء الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غلق مركزين للدروس الخصوصية يمارسون نشاطا تعليما عبارة عن مدرسة تمنح الخدمة التعليمية لطلاب الثانوية العامة دون ترخيص ودروس خصوصية فى ذات الوقت، بعد أن شن أعضاء الضبطية حملة بدار السلام استهدفت مركزين للدورس.

وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشميع المركزين  بمنطقة دار السلام وصدور قرار بالغلق النهائى عقب واقعة النصب على أولياء أمور وطلاب المرحلة الثانوية، وتجارته فى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، حيث إن المركزين قام باستقبال طلاب وتقديم الخدمة التعليمية لهم بالاشتراك مع إحدى المدارس الخاصة لاعتماد الشهادة دون وجه حق ودون ترخيص.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن لجنة من أعضاء الضبطية القضائية توجهت ظهر أمس إلى مقر المركزين فى دار السلام، وقامت بتشميع المكان وإغلاقه وتحرير محضر بالواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المكان.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أرسلت أول أمس الثلاثاء لجنة من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة إلى المدرسة الخاصة التى يتعامل معها السنتر بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، للتحقيق معها، والتأكد من صحة بيانات وشهادات الطلاب، ومن المقرر أن يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

 

 


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