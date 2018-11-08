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"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 ص
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات انتخابات طلابية - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بالجامعات، أن عدد الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات والمعاهد الحكومية، بلغ فى صيغته النهائية نحو 26825 طالبًا وطالبة، موضحًا أن 95% من الطلاب المتقدمين مستوفون الشروط، وأنه تم استبعاد نسبة 4.4% من المتقدمين بالطعون، ليبلغ عدد الطلاب المستبعدين على مستوى الجامعات 1746 طالبًا وطالبة.

 

وأشار عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الطلابية فى القوائم المبدئية قبل التقدم بالطعون عليهم كان 28571، موضحًا أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وجه اللجنة المشرفة على الانتخابات  للانعقاد بصفة مستمرة لمتابعة العملية الانتخابية بالجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعات تشهد تجربة ديمقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس.


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