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الأموال العامة بالإسكندرية تضبط شخصين نصبا على أردنى فى قطعة أرض

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:42 م
الأموال العامة بالإسكندرية تضبط شخصين نصبا على أردنى فى قطعة أرض حبس
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط شخصين نصبوا على أردنى الجنسية لبيعهم له قطعة أرض غير مملوكة لهم.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ مقدم من "ا. ا"، 51 سنة، رجل أعمال، أردنى الجنسية، لتعرضه للنصب من مقاول أراضى باع له قطعة أرض بمنطقة سيدى جابر، وعند تسجيلها اكتشف بأنها غير مملوكة للبائع، بالرغم من إعطائه حجة شرعية صادرة من الشهر العقارى تفيد ملكية للأرض.

 

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد سعيد يوسف من صحة الواقعة، وتبين بالفحص بقيام كلآ من "ا. ع"، 57 سنة، مسئول الحفظ بدرجة مدير عام بالشهر العقارى فى الإسكندرية، بالإضافة إلى "س. ا"، 67 سنة، مقاول، والسابق اتهامه فى قضايا نصب، والهارب من حكم قضائى بالسجن 3 سنوات "نصب" بالقاهرة، وقاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم للنصب على المجنى عليه. 

 

وأضافت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المتهم الثانى أوهم المجنى عليه بامتلاكه قطعة أرض، بمنطقة حوض البيضة بالبر القبلي، بسيدى جابر، مساحتها 1000 متر مربع، وعرضها عليه مقابل 5 ملايين جنيه مصرى، بالإضافة إلى قيام المتهم الأول باستغلال طبيعة عمله بالشهر العقارى كمسئول للحفظ واصطناع حجة شرعية للأرض تفيد ملكية المتهم الثانى على خلاف الحقيقة، ولإتمام الصفة القانونية للحجة قام بمهرها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق. 

 

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المجنى عليه سدد للمتهم الثانى مليون و150 ألف جنيه، كمقدم عقد من ثمن الأرض، والبالغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وقاموا بالاتفاق على سداد باقى المبلغ المستحق بعد انتهاء تسجيله للأرض ونقل الملكية، ليتفاجئ بعد ذلك بتعرضه للنصب أثناء تواجده بالشهر العقارى، الكائن بمنطقة محرم بك. 

 

وبعد استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط الأموال العامة من إلقاء القبض المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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