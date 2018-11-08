"الأعلى للاعلام" : مد تلقى طلبات ترخيص المواقع الالكترونية لمدة أسبوعين

كتب محمد السيد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،عن مد العمل لتلقي طلبات ترخيص المواقع الالكترونية ،ورسوم التراخيص لمدة أسبوعين ، على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 18/11/2018.

وأضاف المجلس فى بيان له، اليوم الخميس ، أن المواقع الإلكترونية التابعة للجامعات أو غيرها من المؤسسات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني يتم الترخيص لها وتقسيط الرسوم المقررة على خمس سنوات بحد أدنى عشرة آلاف جنيه سنويا ، وأكد أحمد سليم ، أمين عام المجلس ،أن قرار مد مهلة تلقي طلبات تراخيص المواقع الالكترونية، جاء لإعطاء فرصة للمواقع الإلكترونية لتقنين أوضاعها .

يذكر أن المجلس بدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم21 أكتوبر الماضى، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.