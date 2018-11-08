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اصطدام ناقلة نفط يونانية بفرقاطة نرويجية ببحر الشمال وإصابة 7 أشخاص

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:08 م
اصطدام ناقلة نفط يونانية بفرقاطة نرويجية ببحر الشمال وإصابة 7 أشخاص اصطدام ناقله نفط ـ صورة أرشفية
أوسلو(أ ش أ)
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أصيب 7 أشخاص على الأقل جراء اصطدام ناقلة نفط يونانية بسفينة حربية نرويجية اليوم الخميس، فى بحر الشمال؛ ما أدى إلى أضرار بالغة بالسفينة الحربية.

وأفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية بأن الحادث الذى وقع فجر الخميس، شمالى بيرجن فى النرويج، أدى إلى حدوث تسرب فى الفرقاطة "كيه أن أم هيلجة إنجستاد" مع احتمالية تعرضها للغرق؛ ما أدى إلى إخلائها من جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 137 فردًا.

وأضافت أنه تم سحب الفرقاطة من المنطقة التى وقعت فيها الحادثة إلى منطقة ذات مياه ضحلة لمنع غرقها، مشيرة إلى أنه قد لحقت أضرار طفيفة أيضا بناقلة النفط اليونانية "سولا تى أس" التى تحمل العلم المالطي.

يشار إلى أن الفرقاطة "هيلجة إنجستاد" دخلت الخدمة العسكرية عام 2009، وتضم على متنها مدافع وطوربيدات وطائرة مروحية.

 


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اليوم السابع بلس




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