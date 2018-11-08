اتهام تاجر بقتل زوجته بالهرم والتحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

فارقت ربة منزل الحياة داخل مسكنها بالهرم، ووجه أفراد أسرتها اتهاما لزوجها بقتلها، إلا أن تحريات المباحث كشفت عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد اتهام تاجر بقتل زوجته داخل مسكنها بسبب خلافات أسرية.



وبإجراء التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، أن المتوفية تدعى "ه .ص" ربة منزل، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.