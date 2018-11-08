إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب

كتب فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا إنه يجري حاليا أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمنفذ بتوجيهات رئيس الجمهورية، علي مساحة 85 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ويضم 68 مصنعا صغيرا لخدمة الشباب، وسيعمل علي توفير أكثر من 2500 فرصة عمل، والمقرر الانتهاء منه منتصف العام القادم.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل، حيث تابع سير العمل بها والتحديات التي واجهت بعض المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، وتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث تفقد المحافظ خلال جولته محلج شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، والمقام علي مساحة 63 ألف متر، لحلج حوالي 40 ألف قنطار قطن شعر "جيزة 95" من إنتاج حقول محافظات "المنيا - بني سويف - الفيوم" للموسم الحالي وجميعها معدة للتصدير.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس محمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

وتابع المحافظ خلال جولته العمل بمجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة، والذي يضم 92 وحدة صناعات متنوعة كحضانة للمنطقة الصناعية، واستمع المحافظ إلي المطالب والعقبات أمام أصحاب الوحدات والورش، موجها بالعمل على حلها.

كما تفقد المحافظ شركة شمال الصعيد للتنمية والاستثمارات الصناعية، المقامة علي مساحة 45 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ خط إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، والذي كان متوقفا ومن المقرر تشغيله قريبا، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد المحافظ أيضا شركة سطوحي لإنتاج الأكياس الورقية، والمقامة علي مساحة 7 آلاف متر، بتكلفة استثمارية تصل إلي 60 مليون جنيه، وتوفر حوالي 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعتبر المصنع الوحيد علي مستوي الصعيد لخدمة مصانع الأسمنت.