video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إقالة وزير العدل تثير شكوكا حول سعى ترامب للسيطرة على تحقيقات التدخل الروسى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:14 ص
إقالة وزير العدل تثير شكوكا حول سعى ترامب للسيطرة على تحقيقات التدخل الروسى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

علقت صحيفة "واشنطن بوست"، على إقالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوزير العدل جيف سيشنز، وقالت إن هذا القرار يثير تساؤلات كبرى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها الوزارة فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016.

 

وأوضحت الصحيفة أن سيشنز تقدم باستقالته أمس، الأربعاء، بطلب من ترامب لتنتهى فترة هذا المسئول الداعم لترامب والمحاصر فى الوقت نفسه والذى فسدت علاقته بالرئيس عندما نأى بنفسه عن تحقيقات التدخل الروسى.

 

وفى خطاب موجه إلى ترامب، كتب سيشنز يقول إنه تشرف بالخدمة كمدعى عام، وقد عمل لتنفيذ أجندة إنفاذ القانون التى تستند لحكم القانون والتى تشكلت كجزء رئيسى من حملته للرئاسة.

 

وكان ترامب قد أعلن فى تغريدة أن ماثيو وايتاكر الذى عمل كرئيس موظفى سيشنز سيحل محل الأخير لحين اختيار مرشح دائم للمنصب.

 

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول بوزير العدل قوله إن وايتاكر قد يكون له سلطة على المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016، على الرغم من أن دوره سيخضع للمراجعة العادية لمنع الصراعات.

 

وبعدما عزل سيشنز نفسه، أشرف نائبه رود روزنستين على تحقيقات المحقق الخاص، وتوترت علاقة روزنستين بترامب لكنه يعتبر آمن فى منصبه فى الوقت الراهن. فقذ ذهب إلى البيت الأبيض أمس،  فيما وصف بأنه اجتماع مقررا مسبقا.

 

وكانت إقالة سيشنز متوقعة، إلا أن تولى وايتاكر المهام أثار المخاوف بأن الرئيس ربما يحاول فرض سيطرة على تحقيقات المحقق الخاص التى يقودها روبرت مولر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعلن إقالة وزير العدل الأمريكى وتعيين "ماثيو جى وايتيكر" بدلا منه

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

وزير العدل

جيف سيشنز

تحقيقات التدخل الروسى




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الملف الروسى..والتهرب من الضرايب..ملفان قد يطيحا بترامب...بعد وصول الديمقراطييين لسده الكونجرس

😁😀😎

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة