إقالة وزير العدل تثير شكوكا حول سعى ترامب للسيطرة على تحقيقات التدخل الروسى

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة "واشنطن بوست"، على إقالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوزير العدل جيف سيشنز، وقالت إن هذا القرار يثير تساؤلات كبرى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها الوزارة فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن سيشنز تقدم باستقالته أمس، الأربعاء، بطلب من ترامب لتنتهى فترة هذا المسئول الداعم لترامب والمحاصر فى الوقت نفسه والذى فسدت علاقته بالرئيس عندما نأى بنفسه عن تحقيقات التدخل الروسى.

وفى خطاب موجه إلى ترامب، كتب سيشنز يقول إنه تشرف بالخدمة كمدعى عام، وقد عمل لتنفيذ أجندة إنفاذ القانون التى تستند لحكم القانون والتى تشكلت كجزء رئيسى من حملته للرئاسة.

وكان ترامب قد أعلن فى تغريدة أن ماثيو وايتاكر الذى عمل كرئيس موظفى سيشنز سيحل محل الأخير لحين اختيار مرشح دائم للمنصب.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول بوزير العدل قوله إن وايتاكر قد يكون له سلطة على المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016، على الرغم من أن دوره سيخضع للمراجعة العادية لمنع الصراعات.

وبعدما عزل سيشنز نفسه، أشرف نائبه رود روزنستين على تحقيقات المحقق الخاص، وتوترت علاقة روزنستين بترامب لكنه يعتبر آمن فى منصبه فى الوقت الراهن. فقذ ذهب إلى البيت الأبيض أمس، فيما وصف بأنه اجتماع مقررا مسبقا.

وكانت إقالة سيشنز متوقعة، إلا أن تولى وايتاكر المهام أثار المخاوف بأن الرئيس ربما يحاول فرض سيطرة على تحقيقات المحقق الخاص التى يقودها روبرت مولر.