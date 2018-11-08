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إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لمدة 3 أيام بسبب إصلاح فواصل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:31 ص
إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لمدة 3 أيام بسبب إصلاح فواصل إغلاق كوبرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة أعمال إصلاحات لكوبرى غمرة لمدة 3 أيام، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل الكوبرى، وسيكون العمل بشكل جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

وستكون مواعيد العمل ليلا ونهارا ‏من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة حتى 6:00 صباح يوم الأحد المقبل وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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