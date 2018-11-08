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أولياء أمور طلاب سنتري الوزير والكوثر للدروس الخصوصية: "انضحك علينا"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:15 م
أولياء أمور طلاب سنتري الوزير والكوثر للدروس الخصوصية: "انضحك علينا" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكد أولياء أمور طلاب سنترى الوزير والكوثر بدار السلام أنهم تعرضوا للنصب والابتزاز، قائلين: "انضحك علينا ومدارس خاصة شريكة فى عملية النصب لأنهم متربحين من مراكز الدروس الخصوصية التى قامت بتسجيل الطلاب وتم طردهم".

وأشار أولياء الأمور إلى أن سنترى الدروس الخصوصية التى تم تسجيل الطلاب فيها لا تفرق بين مجموع طالب مرتفع وآخر منخفض،  موضحين أن الطالب الحاصل على 140 درجة في الإعدادية يلتحق بالثانوى العام مثل زميله الخاصل على 200 درجة فى مجموع الثانوية العامة.

وأكد أولياء الأمور أن سنتر الوزير خرج دفعة سابقة العام الماضى وهو ما دفعهم إلى إلحاق أبنائهم بالسنتر، مؤكدين أن أبناءهم مسجلين فى الإدارة التعليمية بالسلام والنيابة تحقق فى الواقعة.

ومن جانبها عقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة اجتماعات مع أولياء الأمور للاستماع لما تعرضوا له من جمع مبالغ مالية وعملية نصب والمدارس الخاص الشريكة فى عملية الابتزاز والنصب ومحاولة الوصول إلى حل للمشكلة وفقا للقانون.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تصحيح الوضع القانونى للطلاب بشرط معرفة تاريخ الشهادة، فالطالب الذى مر على تاريخ حصوله شهادة الإعدادية عام سيتم الحاقة بمدرسة خاصة أو حكومية، أما الطالب الذى مر على شهادة الإعدادية سنتين سيتم عقد امتحان تحديد مستوى له واكساب الطالب حق قانونى حرصا على مصلحته

وشددت الوزارة على أن ما يحدث ليس غلطة الوزارة مطالبة أولياء الأمور بكشف بأسماء الطلاب واسم المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية

 

 

 


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