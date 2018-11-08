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الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:58 م
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أمن الإسكندرية يضبط 357 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:08 م
أمن الإسكندرية يضبط 357 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر سجائر-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق واسفرت عن ضبط  "ا م م"، 31 سنة، بائع بدائرة قسم شرطة المنشية  لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، وتم ضبط 357 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحررمحضر عن ذلك، وجاري العرض علي النيابة.
 
وقامت حمله من ضباط الإدارة باستهداف الأشخاص الذين يقومون بمزاولة مهنة الكاتب العمومي بدون ترخيص أمام مكتب تموين ثان الرمل - الكائن شارع عمر - دائرة قسم ثان الرمل مستغلين عدم معرفة المواطنين بالإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات التموينية المجانية وتقاضي مبالغ مالية منهم بدون وجه حق نظير تسيير إجراءاتهم، وأسفرت عن ضبط "ا م م"، 28 سنة، "ع ع ا" ، 42 سنة، "م ص م"، 26 سنة جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وفي مجال البيع بأزيد من السعر تم ضبط 4  قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر".
 
وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 3  قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص.
 
 
 

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