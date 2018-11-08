أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8-11 2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الأسمنت والحديد اليوم الخميس 8 نوفمبر، حيث بلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 830 – 1050 جنيها للطن للبيع للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر الأسمنت مصر بنى سويف 893 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت سيناء 870 جنيها للطن ، ووصل سعر شركة صناعات مواد البناء 898 جنيها للطن.

وبلغ سعر الشركة العربية للأسمنت 1000 جنيه للطن، وأسمنت جنوب الوادى بلغ سعره 873 جنيها للطن، وبلغ سعر مصر للأسمنت قنا 870 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت بورتلاند طره 968 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت أسيوط 998 جنيها للطن، وهذه الأسعار تسليم المصنع

كما استقرت أسعار الحديد، بحيث بلغ سعر حديد عز 12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعه بشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.

وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها سعر، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة 15%.