أجواء الحرب السياسية تخيم على واشنطن مع تعهد ترامب بالانتقام من الديمقراطيين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن العاصمة الأمريكية واشنطن قد غرقت فى حرب سياسية أمس الأربعاء، فى أعقاب قرار الناخبين الذى منح الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب والجمهوريين الأغلبية فى مجلس الشيوخ، ومع إطاحة الرئيس دونالد ترامب بوزير العدل وتهديده بالانتقام من الديمقراطيين لو بدأوا تحقيقات تتعلق بسلوكه الشخصى أو احتمالات الفساد فى إدارته.

ورأت الصحيفة أن التحول السريع إلى المعارك يمثل بداية لما سيكون على الأرجح عامين من المعارك السياسية متواصلة مع سعى ترامب لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

فلأول مرة، سيكون ترامب مضطرا إلى قيادة حكومة منقسمة مع تعهد الديمقراطيين بمراقبة سلطته ومواجهته ضغوطا من القاعدة الليبرالية بعرقلته عند كل منعطف.

ويزيد من حدة الموقف لهجة ترامب حيث رفض الرئيس الأمريكى أن يبدى تراجعا أو يتحمل مسئولية خسارة حزبه فى العديد من المناطق الحضرية التى سبق أن دعم الناخبون فيها الجمهوريين ورفضوا سياسات الرئيس المتشددة.

وقد أعلنت نانسى بيلوسى زعيمة الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب، والتى ستتولى منصب رئيس المجلس، أن كتلتها ستستخدم سلطة الاستدعاء لفرض رقابة كاسحة على إدارة ترامب. أما زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشارلز شومر والذى خسر حزبه مقعدين فى المجلس، فقد قال إنه سيكون هناك رقابة على دونالد ترامب وهذه أخبار سعيدة لأمريكا.

أما ترامب من جانبه، فقال فى مؤتمر صحفى عقد أمس، الأربعاء، إن أى آمال باتفاقات بين الحزبين ستتبخر لو أن الديمقراطيين استخدموا سلطتهم الجديدة للتحقيق فى أمور تخصه أو تخص إدارته، وأضاف أن مثل هذه المحاولات من شأنها أن تعجل بما يشبه وضع الحرب.