892 حالة تحرش جنسى بالمجندات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى

كتب - محمود محيى

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريرا جديدا يظهر ارتفاعاً بحالات التحرش الجنسي ضد المجندات اللواتي يخدمن في وحداته المختلفة بنسبة 10%.

وذكر موقع "بازام" الإخبارى الإسرائيلى المتخصص فى الشئون العسكرية، أنه في عام 2017 وصلت حالات التحرش الجنسي إلى 892 حالة، في حين كان العدد في عام 2016 686 حالة تحرش جنسي فقط.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه سيتم نشر تقرير التحرش الجنسي ضد مجندات الجيش الإسرائيلي خلال الخدمة العسكرية لعام 2018 في مطلع العام المقبل 2019.

وكان قد أجرى الجيش الإسرائيلي استطلاعا داخليا قبل نحو عامين أظهر بأن مجندة من أصل 6 مجندات في الجيش يتعرضن للتحرش الجنسي أثناء الخدمة العسكرية.