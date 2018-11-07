وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا بمجلس "القابضة للتأمين" بتشكيله الجديد

كتب عبد الحليم سالم

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – بتشكيله الجديد برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات، مستعرضا تنوع الخبرات بالمجلس سواء التأمينية أو الاستثمارية، فى ظل وجود نائبين لرئيس المجلس ذو خلفية عمالية، حيث أكد أن الغرض من ذلك هو تكثيف التواصل مع العاملين وإِشراكهم فى عملية اتخاذ القرار.

وطالب توفيق، فى بيان صباح اليوم الخميس، المجلس الجديد بضروة الاهتمام بتحسين أداء الشركات التابعة العاملة فى النشاط التأمينى وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع.

أكد وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة فى وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.

وفيما يخص الاستثمارات المالية، طالب هشام توفيق، بإسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أسستها الشركة القابضة منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة، حيث تبلغ قيمة المحافظ المجمعة حوالى 60 مليار جنيه.