وزير الرى يتلقى تقريرا عن مشروعات الوزارة فى محافظة البحيرة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا عن جهود الوزارة وانجازاتها فى نطاق الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة فى مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الرى بالمحافظة والتى اثمرت عن رفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشاءات ومرافق الرى والصرف والاعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وامرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه الى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة بنطاق محافظة البحيرة.

أوضح المهندس عامر شكرى رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة الاعمال التى قامت بها كافة الادارات بزمام محافظة البحيرة تم تنفيذها من تطهيرات سنوية ونزع الحشائش من الترع بهندسات رى ( الرمل, ادكو, رشيد , ابو حمص, المحمودية) باجمالى تكلفة 4.8 مليون جنيه .

أضاف شكري أنه جاري احلال وتجديد للافمام والبوابات ومصبات نهاية الترع بدائرة الادارةالعامة لرى البحيرة بهندسات (رشيد –ابو حمص- المحمودية –الرمل –ادكو –رشيد) بتكلفة 1.29 مليون جنيه.واصلاح وتاهيل محطتى بلقطر وكوم القناطر بهندسات ( كفر الدوار –ابو حمص ) بتكلفة684 الف جنيه كما تم تنفيذ تكاسى دبش لقطاعات الترع بزمام هندسات (ابوحمص –الرمل-كفر الدوار) بتكلفة 18 مليون جنيه .

كما قامت الادارة العامة لرى غرب البحيرة بتنفيذ التطهيرات السنوية ونزع الحشائش بدائرة تفتيش رى قبلى البحيرة بهندستى (التحرير الجنوبى –التحدى ) و هندستى (كوم حمادة –الخطاطبة )و هندستى (الرحمانية –شبراخيت) عقد رقم (6) ,هندستى (دمنهور – ايتاى البارود ) بتكلفة 10.6 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارى احلال وتجديد الافمام والبوابات ومصبات نهاية الترع بدائرة تفتيش رى بحرى البحيرة عقد رقم (4) و (5) بتكلفة قدرها 4.876 مليون جنيه ودائرة تفتيش رى قبلى عقد (6) بتكلفة 1.861 مليون جنيه وكما قامت بانشاء محطة رفع على ترعة ابو دياياب الاسفل ك 10,680 من مصرف الخيرى عقد رقم (5) تكلفة 1.800 مليون جنيه.

وافاد شكرى بقيام الادارة العامة لتطوير الرى بغرب الدلتا بتنفيذ حزمة من المشروعات خلال العام المالي(2017/2018) بدائرة الادارة المركزية للموارد المائية والرى البحيرة تتمثل فى: عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط بدائرة محافظة البحيرة بتكلفة اجمالية 112 مليون جنيه - عمليات تطوير مساقى ومتخللات مساقى بدائرة محافظة البحيرة بتكلفة137 مليون جنيه. وقد تم الانتهاء من عملية تحسين وتاهيل ترعة النوسة بتكلفة قدرها 11 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

وأشار الي أن الادارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات ايضا نفذت عدد من المشروعات خلال العام المالى (2017/2018) حيث تم الانتهاء من سحارة دليل ترعة التحرير المار اسفل مصرف غرب النوبارية كم 46.400 بنسبة تنفيذ 100% , وانشاء كوبرى سطحى ك 5.000 على مصرف طرد برسيق(عرض 6.0 متر ) بنسبة تنفيذ 100% وتم تاهيل جسور ترعة المحمودية فى المسافة من ك .44.000 حتى ك 45.200 بطول 285م بنسبة تنفيذ 100% علما بان اجمالى تكلفة العمليات التى تم نهوها تقدر بنحو18.20 مليون جنيه .

وكشف شكري انه يتم تنفيذ اعمال حماية جسور ترعة المحمودية باطوال متفرقة فى المسافة من ك 14 حتى ك 51 بتكلفة57 مليون جنيه وجارى تنفيذ عملية انشاء كوبرى على مصرف محطة طرد ادكو ك7.823 بفيمة مليون جنيه وانشاء كوبرى مشاه علوى ك73 على الرياح بتكلفة 7 مليون جنيه وجارى انشاء كوبرى على ترعة المحمودية ك33 امام قرية بركة الغطاس بتكلفة 13 مليون وكذلك عمل احلال وتجديد الستائر المعدنية بالبر الايسر بدليل ترعة مريوط من2,900 بتكلفة 4 مليون جنيه وجارى انشاء مصرف بديل لمصرف رقم 13 الموازى لترعة البستان بتكلفة 2 مليون جنيه.

واضاف وكيل وزارة الرى بالبحيرة أن الادارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة قامت خلال العام المالى (2017/2018) بتنفيذ أعمال احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة جبارس الشرقى بتكلفة 11 مليون جنيه و عملية التطهيرات السنوية ونزع حشائش بدائرة التحرير الجنوبى بتكلفة11 مليون جنيه وجارى عملية صيانة شبكات الصرف المغطى بمنطقة الريكو والمالحة وباغوس بتكلفة 6.5 مليون جنيه , وتم انهاء عملية احلال وتجديد كوبرى فابس بتكلفة 1.3 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100% وكذلك نهوعملية تطهيرات ونزع حشائش بزمام هندسات (حوش عيسى وابو المطامير ) بتكلفة 9 مليون جنيه وتم نهو عملية صيانة وترميم الكبارى بهندسة الدلنجات بتكلفة 598 الف جنيه وتم نهو عملية استكمال صيانة وترميم بهندسة الدلنجات بتكلفة346 الف كما قامت الادارة العامة لمشروعات الصرف بغرب الدلتا بعدة عمليات بنطاق محافظة البحيرة منها عمليةاحلال وتجديد كوبرى ابو هواش ك 29.000 وكوبرى مصرف محطة طرد ادكو بتكلفة 13 مليون جنيه وعملية انشاء كوبرى مواسير على مصرف الرويسات لمدخل قاعدة محمد نجيب بتكلفة 1 مليون جنيه وعملية تدعيم سحارة عمومى (5) بتكلفة 4.5 مليون جنيه و بانشاء نطاق واقى امام حارس الخيرى بتكلفة 2 مليون جنيه وانشاء صاولات جديدة بتكفة 3 مليون جنيه وتوسيع وتعميق مصرف حوض الرمال والبوصيى الفرعى والرئيسى بتكلفة 41 ملون جنيه وانشاء سحارة طرد القلعة بالدفع النفقى بتكلفة 25 مليون جنيه وعملية تاهيل جسور ابو حمص وسيف وعدد من الجسور والمصارف الاخرى بتكلفة 55 مليون جنيه وجارى عمليةواحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة محلة كيل الاولى بتكلفة 7 مليون جنيه . و تم تغطية مصرف تعمير الصحارى (2) بطول 1.531 كم بتكلفة اجمالية 10.5 مليون جنيه وانشاء مجرور مصرف ادكو فى مسافة 1.63 كم بتكلفة 8.4 مليون جنيه

يذكر أن الادارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة قامت بعمل تطيرات ونزع حشائش بدائرة هندسات صرف( دمنهور-كوم حمادة -الرحمانية-شبراخيت ) بتكلفة 20 مليون جنيه وجارى عملية احلال وتجدية شبكة الصرف المغطى لمنطقة الخندق الغربى بتكلفة 8.5 مليون جنيه و جارى عملية احلال وتجديد كبارى ك 1,600 و ك 0.500 على مصرف الجسر الاسود بهندسة صرف الرحمانية بتكلفة 444 الف جنبيه .. وتم نهو احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة الرحمانية (ب) ومنطقة كفر الحمايدة بتكلفة 11 مليون جنيه وتم نهو صيانة وترميم الكبارى بهندسة صرف شبراخيت بتكلفة 1.700مليون جنيه وفى اطار المشاريع التى تقوم بها الادارة المركزية للصرف بغرب الدلتا بمحافظة البحيرة قامت الادارة العامة لصرف النوبارية بعمل صيانة لشبكة الصرف المغطى بمنطقة حارس الرابعة بتكلفة 6 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتكثيف جهود الوزارة للحفاظ على مرافق وشبكات الرى والصرف فى ضوء خطط الوزارة والدولة لرفع كفاءة شبكات الرى والصرف وكافة مرافق الرى والصرف بما يحقق تحسين الخدمات التى تقدمها احهزة الوزارة بالمحافظات للمزراعين وكافة القطاعات المستخدمة للمياه فى اطار استراتيجية الوزارة لتنمية وادارة الموارد المائية والرى على المدى القريب والمتوسط والبعيد الاجل لمجابهة الندرة المائية فى ظل زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد المائية.