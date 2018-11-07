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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول عدد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:44 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول عدد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب د. خالد عبد الغفار
كتب- وائل ربيعى
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فى إطار متابعة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإجراءات ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2018/2019، تلقى  الوزير تقريرًا مفصلًا من  د. طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية، حول الأعداد النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية.
 
وأشار  التقرير إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية شهدت إقبالًا على سحب استمارات الترشح بالجامعات المصرية، مضيفًا أن الأعداد المرشحة للانتخابات بـالجامعات والمعاهد الحكومية بلغت نحو (26825 ) طالبًا وطالبة، موضحا أن (95%) من الطلاب المتقدمين مستوفين الشروط، وأنه تم استبعاد نسبة(؜4.4٪؜) من المتقدمين بالطعون.
 
ووجه وزير التعليم العالى اللجنة المشرفة على الانتخابات  إلى الانعقاد بصفة مستمرة لمتابعة العملية الانتخابية بالجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعات تشهد تجربة ديمقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس، مشددًا على ضرورة أن يخضع  الطلاب  خلال الاختيار في الانتخابات الطلابية لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، وأن يكون المعيار الرئيسى في الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية بالجامعات المصرية.
 
جدير بالذكر أن إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر وتنتهي يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، ومن المقررأن تبدأ الدعاية الانتخابية في الكليات الخميس 8 نوفمبر ، والجولة الأولى للانتخابات 11 نوفمبر ، وجولة الإعادة 12 نوفمبر ، و13 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية فى 15 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد ونائبه على مستوى الجامعة .
 
وتضم اللجنة المشرفة على الانتخابات د. طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية رئيسا، وعضوية كل من د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، والمستشار سامح سيد المستشارالقانونى، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وطارق حماد بمعهد إعداد القادة، ومحمود جمال برعاية شباب جامعة الإسكندرية.
 
 

جدول الأعداد النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

 
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