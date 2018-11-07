وزير ألمانى: من الخطأ توقع تغير فى سياسة ترامب بعد "التجديد النصفى"

رويترز

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الأربعاء إنه سيكون من الخطأ توقع تغير فى سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.

وكتب ماس على تويتر "تبقى الولايات المتحدة أهم شريك لنا خارج أوروبا. نحتاج لإعادة تقييم ومواءمة علاقاتنا مع الولايات المتحدة للحفاظ على هذه الشراكة". وأضاف أنه يتحتم على أوروبا الرد على سياسة "أمريكا أولا" التى ينتهجها ترامب بسياسة "أوروبا موحدة".

وتابع أنه يتوقع أن يستخدم الديمقراطيون الذين يسيطرون بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس على مجلس النواب سلطتهم للتأثير بشكل أكبر على سياسات ترامب. وقال "سنرى إلى أى حد سيكون لذلك تأثير. نأمل أن يكون هذا التعاون بناء ويؤدى إلى نتائج بناءة فى السياسة الدولية".