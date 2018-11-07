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وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:06 م
وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابي، مشيرة إلى خروج 6 حالات صباح غد بعد تحسن حالتهم الصحية من مستشفى الشيخ زايد التخصصى، ليتبقى 8 حالات تحت العلاج وحالتهم مستقرة.

 

جاء ذلك خلال زيارتها للمصابين، مساء اليوم الأربعاء، بمستشفي الشيخ زايد التخصصى.

 

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى وجود 3 من المصابين بالرعاية المركزة ولكن حالتهم مستقرة تماما ولا يوجد أى منهم على جهاز تنفس صناعي حاليا، لافتة إلى خروج حالة منهم غدا من الرعاية لغرفة بالقسم الداخلى وذلك بعد تحسن حالتها الصحية.

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى خروج حالتين غدا من المستشفى بعد تحسن حالتهم، موضحة أنه هناك 4 حالات أخرى من المنتظر خروجهم أيضا غدا، لكن سيتم الإبقاء عليهم بالمستشفى نظرا لوجود ذويهم بالمستشفى مراعاة للجانب الاجتماعى لهم، مؤكدة أنه عامل هام ويجب مراعاته من الناحية النفسية للمرضى.

 

واطمأنت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها على كافة المصابين بالمستشفى، الذين أشادوا بالخدمة الطبية الفائقة المقدمة لهم، ووجهت الوزيرة الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفى، على المجهودات المبذولة فى توفير كافة الرعاية الطبية للمصابين .

 

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة هى الثالثة لها للمستشفى للتأكد ان كافة المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة على أنه منذ وصول المصابين للمستشفى والجميع يعمل على قدم وساق لتوفير الخدمة الطبية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق من الأطباء النفسيين على رأسهم أمين عام الصحة النفسية، وبإشراف أستاذ الطب النفسى، الدكتور أحمد عكاشة، لتوفير الدعم النفسى لكافة المصابين حتى بعد خروجهم من المستشفى.

 

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حادث المنيا الإرهابى

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