وزيرة السياحة لوسائل الإعلام العالمية: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

كتبت آمال رسلان

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من المحاور الأساسية عن السياحة المصرية وآخر مستجداتها، وذلك فى لقاء إعلامى مع وكالة أنباء أسوشيتد برس العالمية، وشبكة يورونيوز الإخبارية، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الإعلامية التى تحرص على عقدها وزيرة السياحة على هامش مشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجارى.

واستهلت الوزيرة هذه اللقاءات بالإشارة إلى الجديد فى الجناح المصرى هذا العام حيث تم تجهيز الجناح بشكل مختلف من خلال تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة، مثل الهيكل المعدني لتمثال رمسيس الذي يُرى من خلال تقنية الـ ‪Augmented Reality ، والصور الثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للملك توت عنخ آمون و كرسي العرش الخاص به في الجزء الخاص بالمتحف الكبير، والنظارات ثلاثية الأبعاد التي تأخذ الزائرين في تجربة تفاعل بتقنية ال virtual reality باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد يرون من خلالها لقطات مصورة بتقنية 360 درجة لبعض الأماكن السياحية المصرية في البحر الأحمر وسيناء .

وأكدت الوزيرة على أهمية السياحة للاقتصاد القومى، وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع السياحى من خلال البرلمان المصرى نهاية الشهر الجاري ، مشيرة إلى الدعم الذى توليه القيادة السياسية فى مصر لهذا الملف الهام.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعض ملامح الحملة الترويجية الدولية الجديدة لمصر والتى ستتضمن عدة محاور من بينها الدعاية لكل محافظة سياحية على حدى، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination، كما تحدثت عن المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة "People to People "P2P.

كما تحدثت عن المتحف الكبير الذي سيكون أكبر متحف للآثار في العالم، وقالت إنه سيكون محورا أساسيا في الحملة الترويجية الجديدة لمصر، تحت شعار GEM 2020 ، وأضافت أن هذا المتحف سيكون اضافة كبيرة للسياحة المصرية، مشيرة إلى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيرة، وقالت إنه سيكون هدية مصر الى العالم.