وزيرة البحث العلمى الأسبق: السرطان قابل للشفاء عند الاكتشاف المبكر

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق عضو المجلس القومى للمرأة مقرر لجنة البحث العلمى، خلال المؤتمر السنوى للمعهد القومى للأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه تم عقد جلسة خاصة عن دور المرأة العربية فى مكافحة الأورام التى تصيب السيدات، موضحة أن الجلسة تناولت دور الطبيبة المصرية والباحثة وربة المنزل والمنظمات المختلفة،منها المعهد القومى للأورام والمجلس القومى للمرأة وبرنامج صحة المرأة وجهات أخرى فى الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

وأضافت، أن للرياضة دور مهم على الأقل ممارساتها نصف ساعة 5 مرات أسبوعيا، وتناول الخضروات والفواكه يوميا، والاكتشاف المبكر من خلال الفحص الذاتى، وأشعة الماموجرام لمن هم فوق سن الأربعين ،حيث أن أورام الثدى تكون نسبة الشفاء فيها 96 % فى المراحل الأولى، وتنخفض كثيرا كلما تقدمت المرحلة، مشيرة إلى أن هناك عوائق تواجهها التوعية، والاكتشاف المبكر مثل خوف المرأة من الفحص لأنها تستبعد إصابتها بالسرطان ،وخوفها على أسرتها وخوفها أيضا من العلاج رغم تطوره.

وقالت أن سرطان الثدى يمثل حوالى 32 % بين مجموع السرطانات الأخرى ، ويعتبر سرطان الثدى الأول يليه سرطان عنق الرحم، والذى هو قابل للشفاء التام إذا اكتشف مبكرا ، موضحة أن 30 % من الأورام السرطانية يمكن تجنبها من خلال ممارسة الرياضة ،وإتباع العادات الغذائية السليمة، و ممارسة الرياضة ،والبعد عن التدخين.

وأضافت أنه يجب علينا أن نواجه الأفكار الخاطئة من أن السرطان غير قابل للشفاء، أو ارتفاع تكلفة العلاج ،حيث أن السرطان قابل للشفاء فى مراحله الأولى، موضحة أن الدولة توفر العلاج المجانى لجميع الأعمار.