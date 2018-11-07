وزيرا التجارة والصناعة المصرى والكويتى يفتتحان المعرض المصاحب لملتقى التعاون

الكويت(أ ش أ)

افتتح وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ووزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الأول للتعاون "المصرى/الكويتى".

ويستهدف المعرض عرض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية للملتقى، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويشارك فى المعرض عن الجانب المصرى، مدينة الانتاج الاعلامى، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة وادى النيل للاستثمارات، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يشارك فى المعرض عن الجانب الكويتى، الشركة المتحدة لصناعة الحديد، وبنك الكويت الوطنى، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة صناعات الغانم، وشركة (كيبكو) القابضة، وشركة (أجيليتى) للمخازن العمومية، وشركة (إف أى كابيتال) وهيئة تشجيع الاستثمار.

ويستهدف الملتقى الأول للتعاون المصرى الكويتى، تسليط الضوء على العلاقة المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على كافة المستويات؛ حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق، فرصة للمهتمين وللمستثمرين، ولكبرى الشركات من كلا الدولتين، للاطلاع على التطورات، والاصلاحات القانونية والاقتصادية التى تصب فى خانة اهتماماتهم، والوقوف على بعض الفرص الاستثمارية التى تلبى طموحاتهم وتطلعاتهم، ما يؤدى تلقائيا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، وتأكيد قواعد الثقة ومبادىء التعاون الاقتصادى والاستثمارى البناء.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة نشأة مجلس التعاون "المصرى/الكويتى"، ولدت خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخية إلى الكويت فى السادس من يناير 2015، وعقب لقاء الرئيس السيسى بأعضاء المجلس من الجانب الكويتى؛ حيث تبع اللقاء تشكيل الجانب المصرى بموجب قرار من وزير الصناعة والتجارة آنذاك، بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والاعلامية بين البلدين؛ لاحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات، من خلال السعى لدى حكومتى البلدين، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة فى المجالات المشار اليها، لاسيما إقامة علاقات تساهم فى خلق فرص للعمل والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية.