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نائب وزير الزراعة: ليس من المنطقى امتلاك مصنع أعلاف وطاقته الإنتاجية 50%

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:43 م
نائب وزير الزراعة: ليس من المنطقى امتلاك مصنع أعلاف وطاقته الإنتاجية 50% الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
الدقهلية - شريف الديب
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زارت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مصنع أعلاف الأسماك بناحية المنزلة خلال زيارتها اليوم ببحيرة المنزلة وإعلان بدء موسم الصيد.

 

وتفقدت خلالها خطوط الإنتاج وسير العمل بالمصنع ومن جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بأنه ليس من المنطقى أن نملك مصنعا للأعلاف بكامل معداته وعماله ولا ينتج سوى 50% من طاقته الإنتاجية، وقالت اننا سنعمل على توفير كل الدعم للمحافظة لتشغيل مصنع الأعلاف بكامل طاقته وخلق وفورات فى الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد من الأسماك والأعلاف.

 

وأكد شاروبيم على بذل مزيد من الجهد لزيادة إنتاج الأعلاف بالقطاع الخاص والحكومى، مشيرًا إلى أننا نعمل على زيادة عدد خطوط الإنتاج لزيادة كميات الأعلاف المنتجة، وأنه لابد من تطوير صناعة أعلاف الأسماك ليس فقط لتغطية الاحتياجات الداخلية بل لتصدير الفائض.

 


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