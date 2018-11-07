منع تحويل وحدة سكنية من نشاط سكنى إلى تجارى بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم منع تحويل وحدة سكنية من نشاط سكنى إلى نشاط تجارى، بالعمارة 146، بالحى الثالث بالتجمع الخامس، فى إطار جهود جهاز المدينة لوأد المخالفة فى مهدها، وتفعيلاً للقانون.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أى نشاط آخر، والتأكيد على سرعة التعامل مع أى محاولة لذلك.

وأكد أن هناك حملات مستمرة لإزالة المخالفات والتعديات، وتنفيذ القانون بحسم، لتحتفظ المدن الجديدة برونقها وجمالها، ولا تمتد إليها الظواهر العشوائية، ويتم العمل فى الوقت نفسه على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بوجه عام. ​