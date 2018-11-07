video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منع تحويل وحدة سكنية من نشاط سكنى إلى تجارى بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:55 ص
منع تحويل وحدة سكنية من نشاط سكنى إلى تجارى بالقاهرة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم منع تحويل وحدة سكنية من نشاط سكنى إلى نشاط تجارى، بالعمارة 146، بالحى الثالث بالتجمع الخامس، فى إطار جهود جهاز المدينة لوأد المخالفة فى مهدها، وتفعيلاً للقانون.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أى نشاط آخر، والتأكيد على سرعة التعامل مع أى محاولة لذلك.

وأكد أن هناك حملات مستمرة لإزالة المخالفات والتعديات، وتنفيذ القانون بحسم، لتحتفظ المدن الجديدة برونقها وجمالها، ولا تمتد إليها الظواهر العشوائية، ويتم العمل فى الوقت نفسه على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بوجه عام. ​


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجتمعات العمرانية تخصص قطعة أرض بمدينة غرب أسيوط لإقامة مشروع عمرانى

الإسكان

وحدة سكنية

نشاط سكنى

نشاط تجارى

القاهرة الجديدة




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة