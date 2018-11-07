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منحة من الصندوق العربى للمساهمة فى تمويل توفير الأجهزة الطبية لـ"تيودور بلهارس"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:26 م
منحة من الصندوق العربى للمساهمة فى تمويل توفير الأجهزة الطبية لـ"تيودور بلهارس" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على المنحة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 100 ألف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأوضح الوزير أن المنحة مقدمة من الصندوق العربى لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى؛ بهدف استكمال عمليات تطوير معهد تيودور بلهارس الجارى تنفيذها حاليا من خلال اقتناء خمسة أجهزة طبية لازمة لتشخيص ومعالجة المرضى وهى (منظار جراحات البطن، ومنظار المعدة، وجهاز موجات فوق الصوتية للقلب، وحهاز أشعة بالتقنية الرقمية، وماكينة حديثة لطباعة أفلام أجهزة الأشعة)، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.

 

 


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