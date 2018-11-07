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مقتل 4 إرهابيين فى ديالى والأنبار واعتقال آخر فى سامراء العراقية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:05 م
مقتل 4 إرهابيين فى ديالى والأنبار واعتقال آخر فى سامراء العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من قادة تنظيم داعش الإرهابى فى عملية نوعية بتلال حمرين، شمال شرق تكريت.

وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني، فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقىواع، إن مفارز استخبارية أمنية نفذت اليوم عملية نوعية فى عمق تلال حمرين استهدفت ارهابيى تنظيم داعش، أسفرت عن قتل ثلاثة من قادة التنظيم الإرهابي، فيما أصيب أحد أفراد القوة المنفذة للواجب بجروح متوسطة بعد انتهاء الاشتباك.

وفى السياق، قتل قيادى بارز فى تنظيم داعش الإرهابى فى قصف جوى غرب محافظة الأنبار، وقال مصدر أمنى إن طيران الجيش قصف عناصر من عصابات داعش الإجرامية يستقلون دراجة نارية بين بحيرة الثرثار وناحية البغدادى بقضاء هيت، ما أدى إلى مقتل

رعد المدلول القيادى البارز فى تنظيم داعش وثلاثة من مرافقيه.

فى هذه الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال إرهابى فى سامراء، ينتمى إلى ما يسمى "قاطع الجلام بولاية صلاح الدين"، واعترف الإرهابى خلال التحقيقات الأولية بقيامه بالاستطلاع لجمع المعلومات عن قوات الأمن وتحديد الأماكن للقيام بأعمال إرهابية ضد الأجهزة الأمنية أو المتعاونين معها.

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، تأمين حدود العراق مع سوريا والكشف عن عناصر داعش عبر الكاميرات الحرارية.

وقال مصدر بقيادة العمليات إن القوات أمنت حدود العراق مع سوريا بشكل كامل، والكاميرات الحرارية كشفت أن عناصر داعش تبتعد بحدود 5 كيلومترات فى العمق السوري، مضيفا أنه لا نية فى الوقت الحاضر للقوات الخاصة العراقية للقيام بأى عملية عسكرية داخل الحدود السورية، لكنها تلقت أمرا بالرد على أى هجوم إرهابي.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة العراقية بجميع صنوفها تنتشر على مناطق الشريط الحدودى مع سوريا وعزّزت من تواجدها فى المناطق الصحراوية.

وتابع قائلا: إن إنسحاب قوات سوريا الديموقراطية من الحدود العراقية ـ السورية وإيقاف عملياتها ضد داعش، يعد أمرا مقلقا، وأشار إلى أن طيران الجيش قصف مواقع عديدة لداعش فى المناطق الصحراوية.

 


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