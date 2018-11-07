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مقتل قيادى بارز فى داعش و3 من مرافقيه فى غارة غرب الأنبار بالعراق

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:39 ص
مقتل قيادى بارز فى داعش و3 من مرافقيه فى غارة غرب الأنبار بالعراق الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأربعاء، بمقتل قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى قصف جوى غرب المحافظة.

وقال المصدر فى تصريحات- نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية- أن "طيران الجيش قصف عناصر تابعة لتنظيم داعش يستقلون دراجة نارية ينتقلون بين بحيرة الثرثار وناحية البغدادى بقضاء هيت، ما أدى إلى مقتل قيادى بارز يدعى (رعد المدلول) وثلاثة من مرافقيه".

وأضاف أن " القوات الامنية والقوات المساندة لها تتابع القيادى الإرهابى كونه المسئول الرئيسى عن عمليات مهاجمة القوات الأمنية"، مؤكدا أن طيران الجيش قصف مواقع عديدة لداعش فى المناطق الصحراوية.

 


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